Энергобезопасность как гарантия будущего развития Азербайджана

25 июня были сданы в эксплуатацию 330 и 500-киловольтные открытые распределительные установки, 8 энергоблоков, диспетчерский центр управления ТЭС "Азербайджан", основной и вспомогательный участки станции, ее здания и сооружения.

ТЭС "Азербайджан" была построена еще в советское время по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева. Ни для кого не секрет, что добиться реализации крупных инфраструктурных проектов в союзных республиках было непросто: тем не менее, благодаря шагам, которые предпринял Гейдар Алиев, инициатива была одобрена и руководство СССР одобрило проект, разрешив выделить огромные по тем временам средства на строительство этой электростанции.

Выступая на церемонии, посвященной сдаче ТЭС в эксплуатацию, Президент Ильхам Алиев отметил, что если бы она не была построена, то через десятки лет уже независимое Азербайджанское государство столкнулось бы с серьезными проблемами, связанными с энергобезопасностью страны.

"В результате его деятельности и неустанных усилий в 1971 году было принято решение о строительстве данной станции, началось вложение в Азербайджан крупных средств из централизованных фондов и строительство станции. Еще во время руководства великим лидером Азербайджаном - в 1981 году - был сдан в эксплуатацию первый блок станции. Впоследствии, когда Гейдар Алиев начал работать в Политбюро в Москве и занимал должность первого заместителя председателя Совета Министров, он постоянно уделял внимание Азербайджану. Гейдар Алиев придавал особое значение строительству этой станции, благодаря его деятельности были построены 7 блоков. Сегодня невозможно представить, с какими проблемами мы могли бы столкнуться в период независимости, если бы в то время не была построена эта станция. После реконструкции генерационная мощность станции составляет 2400 мегаватт", - заявил глава государства.

Сфера добычи энергии является критически важной для любой страны - ведь никакое экономическое развитие, рост производства и обеспечение базовых потребностей населения невозможны, если на все это не хватает энергии. Азербайджан прошел огромный путь становления национальной энергетической сферы. Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева обеспечению энергетической безопасности страны уделяется особое внимание. В результате принятых мер только за последние 16 лет в стране было построено 30 электростанций различной мощности. Среди станций, построенных в последние годы, можно выделить "Джануб", "Сангачал", "Сумгайыт", "Шимал-2", и "Шимал-1" - все они обеспечивают энергией Баку и Абшеронский полуостров, что имеет решающее значение для всей национальной экономики.

Показательно, что Азербайджан еще в 1990-е годы активно импортировал электроэнергию из-за рубежа. Сегодня же наша страна экспортирует ее в три зарубежные страны. Этот простой факт наглядно демонстрирует правильность стратегии Президента Ильхама Алиева и высокую эффективность проводимой им экономической политики.

Реконструкция электростанции понадобилась после серьезной аварии, произошедшей в 2018 году. ТЭС "Азербайджан", являющаяся гигантским инфраструктурным проектом своего времени и имеющая особое значение для энергетической системы республики, с того периода всегда сохраняла первенство в обеспечении потребностей страны в электроэнергии. Однако в результате аварии, произошедшей на станции 3 июля 2018 года, более половины страны погрузилось во тьму. Из-за аварии на токовом трансформаторе 330-киловольтной подстанции вытекло около тысячи килограммов масла, которое, попав на находящееся поблизости электротехническое оборудование, а также кабели, главным образом, информационные и автоматические, вызвало сильный пожар. В итоге друг за другом аварии нанесли серьезный ущерб энергетической системе страны.

Глава государства в своем выступлении назвал эту аварию результатом безответственности, халатности и бессовестности. " Я пришел в ужас от сообщений, которые мне были предоставлены после этой аварии, сделанных на этой станции фотоснимков. Какая бессовестность! Поэтому я сразу дал указание произвести кадровые перестановки, руководство "Азерэнержи" было укреплено, были даны инструкции. Я дал указание в короткий срок восстановить генерационные мощности теплоэлектростанции. В то время было потеряно 800 мегаватт генерационных мощностей - станция работала лишь на 1600 мегаватт. Генерационная мощность постепенно утрачивалась, было мнение даже закрыть ее или же разрушить и отстроить заново, поскольку ремонт невозможен. Всем хорошо известно, во что обойдется повторное восстановление мощности в 2400 мегаватт - в миллиарды долларов, миллиарды", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Меры были приняты незамедлительно. Всего менее чем за два года станция была полностью реконструирована, были восстановлены всем восемь ее блоков. Была восстановлена и производственная, генерационная мощность ТЭС - 2400 мегаватт. Был также построен специальный канал, создан современный центр управления. Сроки действия станции продлились еще на 20-30, а то и все 50 лет.

Говоря о возможностях, которые открылись перед Азербайджаном с завершением реконструкции ТЭС, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна и далее не будет ни от кого зависеть в вопросе энергообеспечения. "Сегодня Азербайджан добывает, производит и экспортирует нефть, газ, топливо, электроэнергию. То есть, в мире не так много стран, занимающихся столь многосторонней деятельностью. В некоторых странах есть часть топливно-энергетического баланса, а другую часть она импортирует, то есть зависима. Мы абсолютно независимы, это и есть экономическая и энергетическая независимость", - отметил глава государства.



Фактически, сегодня электроэнергетический сектор Азербайджана переживает период значительных преобразований и реформ, которые позволили сделать его еще более динамичным и эффективным. Значительные генерирующие мощности, эффективная система передачи и распределения электроэнергии и организация экспортных маршрутов (энергетический мост Азербайджан-Грузия-Турция и синхронизация энергосистем Азербайджана, России и Ирана) - все это позволило Азербайджану превратиться к крупный региональный электроэнергетический центр региона.

Э. Ибрагимов​​​​​​​