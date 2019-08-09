До конца текущего месяца в Сочи ожидается встреча в верхах в формате Россия-Азербайджан-Иран. Это будет уже третья встреча в таком формате. Первая прошла в 2016 году в Баку, вторая в 2017-м - в Тегеране. Теперь саммит принимает Россия.

Повестка встречи может быть просто неограниченно широка, так как эти три страны объединяют общие геополитические интересы и дружеские связи как в трехстороннем, так и двустороннем формате.

Не удивительно, что предстоящая встреча и ее повестка вызывают тревогу в соседней с нами Армении. Это государство, изолированное от региональных проектов своей агрессорской политикой и попиранием норм международного права, имеет огромное желание выстроиться в сотрудничество стран региона, но не имеет для этого ни морального права, ни прочих возможностей.

Армянский политик и эксперт по энергетической безопасности Ваге Давтян в беседе с Терт.ам выразил обеспокоенность предстоящим в Сочи трехсторонним саммитом. По его словам, в повестку саммита входят проекты, противоречащие интересам Республики Армения, такие, как строительство энергетического коридора Север-Юг, в рамках которых предусмотрена синхронизация энергосистем Ирана и России через азербайджанские инфраструктуры, а также предоставление азербайджанскому компоненту согласованного статуса в международном транспортно-логистическом коридоре Север-Юг. В этом случае проект энергетического коридора Север-Юг с участием Армении может быть просто деактуализирован, бьет тревогу армянский эксперт.

Отметим, что с прошлого года Азербайджан ведет переговоры по данному проекту с иранской и российской сторонами. В скором времени планируется трехсторонняя встреча, на которой, не исключено, будет принято окончательное решение.

В марте министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил, что его страна обдумывает планы подключения своей электросети к России через Азербайджанскую Республику. Об этом он сказал во время своей встречи с министром экономики и промышленности Азербайджана Шахином Мустафаевым в Тегеране, сообщает Mehr News.

"Мы рассматриваем планы по подключению энергосистемы страны к России через Азербайджанскую Республику, что поможет синхронизировать энергосистему Ирана с энергосистемой России", - сказал он.

Армения также имела виды на участие в проекте, потому что первоначально Москва и Тегеран рассматривали возможности синхронизации своих энергосистем через три страны Южного Кавказа. Азербайджан, конечно же, тут вне конкуренции, потому что из трех стран именно он обладает развитой энергетической инфраструктурой и материальными ресурсами для участия в подобных масштабных проектах.

Ваге Давтян это прекрасно понимает, потому и признает, что "теперь мы уже можем сказать, что стороны достигли принципиального соглашения по реализации этого коридора".

"Это, конечно, не означает, что стороны откажутся от коридора Север-Юг, проходящего через Армению, но я думаю, что этот проект останется в плоскости политической риторики, как в свое время это произошло с железной дорогой Иран-Армения, которой Москва и Тегеран быстро нашли альтернативу", - отметил В. Давтян.

Таким образом, чтобы быть объективным, следует отметить, что в последние годы Баку удалось сформировать эффективный инструментарий своей энергетической дипломатии, признает армянский эксперт.

Однако государственные мужи Армении смотрят на вопрос менее реалистично.

Объединение энергосетей Армении, России, Грузии и Ирана при желании можно завершить за 2-3 года, заявил на днях в интервью РИА Новости вице-премьер Армении Тигран Авинян. По его словам, цель объединения сетей - наличие одного глобального рынка и глобальной энергетической инфраструктуры.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Проект существует несколько лет. РАО "ЕЭС России" имеет свои позиции на грузинском рынке, имеет позиции и в Армении. Используя эту ситуацию, ранее рассматривался технический проект о соединении линий электропередач. Проекты могут быть разными и не факт, что они все будут реализованы.

С Армении имеется немало проектов из серии умозрительных, которые дальше стадии проектирования или обсуждения не прошли. В частности, автобан из Ирана в Армению. Сегодня существует лишь его убогая копия. Или несостоявшаяся железная дорога Иран-Армения. Все они остались на стадии проектов, так же, как, скорее всего, останется и проект синхронизации энергосистем.

Почему проекты с участием Армении не реализуются? Есть много причин, но самая главная заключается в том, что все они реализуются под гарантии государства или же самим государством, государственными структурами с участием госсредств.

Этот энергопроект достаточно затратный, если учесть, что он будет проходить по сложной пересеченной местности со сложными климатическими и рельефными перепадами. Проведение ЛЭП - это затратное дело. Армения же не имеет тех средств, которые заложены в ПО проекта, и основную нагрузку, судя по предположениям армянских акторов, должна нести Россия. Но России нет смысла впрягаться в проект только потому, что это интересно Армении.

Главной проблемой армянской экономики является отсутствие инвестиций. Раньше компания российского миллиардера Самвела Карапетяна "Ташир" претендовала на приватизацию линии электропередач. После смены власти этот вопрос был закрыт. Недавно Карапетян приезжал в Ереван, встречался с Пашиняном. А вскоре после его отъезда произошел блек-аут, который показал плачевное состояние энергосистемы Армении и ее износ на 80 процентов.

По сути, в энергетической сфере армянские власти заняты лишь латанием дыр. Вот недавно открыли вторую линию ЛЭП, назвали это событие грандиозным успехом, показателем реформ и так далее. Пиара больше, чем вес самого проекта, потому что эта новая ЛЭП берет на себя лишь часть нагрузок энергосести, а большая часть приходится на все те же старые высоковольтные линии.

Страна, находящаяся в подобном состоянии, должна думать, прежде всего, как обеспечить минимальные потребности граждан, а не заниматься залихватскими проектами с геополитическими целями. То, что в Ереване сегодня поднимают этот вопрос, говорит о некомпетентности властей и их желании дезориентировать внешних инвесторов, сделать хорошую мину при плохой игре и показать, что в Армении нет серьезных проблем, и единственная задача - это синхронизация энергосетей с соседними державами.

Однако серьезный инвестор на это не клюнет. Все понимают, как обстоят дела на самом деле. Общий маркетинг ситуации отпугивает реальных инвесторов. Напомню, что пару лет назад у тогдашних властей Армении была фишка, мол, США выразили желание вложить в армянский энергосектор 8 миллиардов долларов. Это тиражировалось пропагандой, но до сих пор не нашлось ни одного серьезного инвестора, и не только американского, который проявил бы интерес к инвестированию Армении хотя бы на десятую часть этой суммы. Лишь канадский премьер осенью прошлого года говорил об этом в Ереване на саммите франкофонии. Прошел почти год, но никаких канадских инвесторов там не было и поблизости. Все это пустые обещания, и армянское правительство, думаю, это прекрасно понимает.

К большому сожалению, выход армянское экспертное сообщество и политики, как всегда, ищут не там, где он есть. Выход Армении из кризиса - в улучшении отношений с соседями, использовании тех ресурсов и возможностей, которые имеются в регионе, и проекты, которые здесь реализуются.

Синхронизация энергосетей - это дело нужное. Когда летом прошлого года в Азербайджане произошла авария на Мингячевирской ГЭС, российская сторона осуществляла экстренные поставки электроэнергии в нашу страну.

То есть пока одни мечтают, другие уже делают".

Зульфугар Ибрагимов