Пашинян нанес России удар в спину по заказу американцев - ПОДРОБНОСТИ

Новое правительство Армении взяло за практику принимать решения, не обосновывая их.

Например, вчера стало известно о снижении "Газпром-Армения" тарифа на газ для малообеспеченных семей. При этом правительство никак не прокомментировало и не объяснило, откуда вдруг взялись ресурсы для 20-процентного снижения, в то время как ни в бюджете, ни в инвестировании или перспективных возможностях страны никаких изменений не произошло. Из этого аналитиками был сделал вполне конкретный вывод - снижение произошло за счет доходов самого оператора, то есть "Газпром-Армения". За счет интересов российской компании и интересов российского капитала. Проще говоря - компанию принудили снизить тариф путем шантажа, приемами которого правительство Никола Пашиняна пользуется широко и без стеснения.

Но "Газпрому" еще повезло - его хотя бы пока оставили на армянском рынке, несмотря на требования западных покровителей "бархатной революции". Причина, видимо, в том, что помимо России для Армении существует только один источник газопоставок - Иран, а это США никак устраивать не может.

В гораздо меньшей степени повезло "Ташир груп", компании, принадлежащей известному российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну. На сегодняшнем заседании правительства Никол Пашинян сделал очередной антироссийский шаг - отобрал у "Ташир" "Высоковольтные сети Армении".

В августе 2017 года правительство Армении отдало высоковольтные сети в управление (но не в собственность) компании Карапетяна. Теперь это решение было отменено и "Высоковольтные электросети" перешли под полное управление правительства Армении.

Как и в случае с "Газпромом", причин принятого решения названо не было. Но они вполне ясны и без пояснений.

Группа компаний "Ташир" в сентябре 2015 года, то есть после "электромайдана", приобрела у российского энергохолдинга "Интер РАО ЕЭС" два армянских энергоактива - ЗАО "Высоковольтные сети Армении" и Разданскую ТЭЦ.

Вопрос "Ташира" был вынесен на повестку еще в конце мая. На заседании правительства Армении говорилось о якобы выгодности для страны национализации ЗАО, что вызвало большое удивление у российской компании, которая ответила подробным заявлением с цифрами и расчетами. Судя по заявлению компании, Армения потеряла от разрыва соглашения очень много.

Как отмечала "Ташир Капитал", в рамках договора о доверительном управлении компания предлагала сократить текущие годовые расходы в $7 млн. на 40%, в результате чего государство экономило бы $3 млн. ежегодно. ВЭС является организацией с тяжелым долговым обязательством, которое за 15 лет управления достигло отметки в $520 млн., что составляет порядка 7% государственного долга. Инвестиции "Ташир" позволили бы решить эту проблему. Кроме того, за счет использования новых технологий при постройке новой воздушной линии электропередач между Арменией и Грузией стоимостью до $240 млн. планировалось сэкономить госбюджету $130 млн., что позволило бы снизить тарифы на электроэнергию.

И так далее.

И все это, разумеется, за счет инвестиций российской компании без каких-либо затрат со стороны армянского бюджета.

Можно ли представить более выгодные условия сделки для страны, не способной самостоятельно проложить и километра ЛЭП?

А почему Армения от всего этого отказалась? Тут тоже особой загадки нет.

Дело в том, что армянская община США, лоббировавшая "бархатную революцию" в Ереване, предприняла немало усилий для того, чтобы развести Штаты на $140 миллионов помощи для Армении. Но такие деньги просто так не даются. В обмен Армения должна была отказаться от российской монополии на энергетическом рынке. Без вариантов. Либо американская помощь, либо российские компании.

Именно это имел в виду посол США в Армении Ричард Миллз, отвечая в начале июня на вопрос NEWS.am, есть ли возможности для инвестиций в энергетику в ближайшем будущем. Американский дипломат выразился вполне конкретно: "В Армении сейчас больше возможностей для инвестиций из США в сферу энергетики. Возможность этих инвестиций выше, чем, когда я впервые обсуждал этот вопрос. Я думаю, что новое правительство, с которым я встречался и общался, очень заинтересовано в либерализации энергетического рынка и повышении его конкурентоспособности и открытости. Это именно то, что нам нужно".

В мае прошлого года на конференции по возобновляемой энергетике в Ереване, прошедшей с участием сразу семи американских компаний, Миллз соблазнял армянскую сторону инвестициями в восемь миллиардов в обмен на "соответствующие гарантии от правительства". Иначе говоря - изгоните Россию с энергорынка, тогда будем разговаривать.

На тот момент 82 процента сферы энергетики Армении принадлежали России, контролировавшей "Газпром-Армения", Разданскую ТЭС, ЗАО "Высоковольтные сети Армении", Севано-Разданский каскад ГЭС. Уже не говорим об Армянской АЭС...

Правительство Пашиняна, раскатав губу на американские деньги (которые, заметим, остаются под вопросом), начало выщелкивать российские интересы с армянского рынка. Такого быстрого развенчания льстивых обещаний любви до гроба, данных "народным" премьером Москве, пожалуй, никто не ожидал и в самой Армении. Никол торопится. Заветные восемь миллиардов, которые не достались бывшим властям, уже греют мечты парнишки с рюкзаком.

Ради этого он будет стараться изо всех сил. Потому что американские деньги - это его соломинка, единственное, что может спасти его имидж и его власть.

Зульфугар Ибрагимов