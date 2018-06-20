"Революция" Пашиняна срежиссирована Сержем Саргсяном - Российский аналитический центр

Группой экспертов российского центра "ПОЛИТАНАЛИЗ" был подготовлен аналитический доклад о причинах политического кризиса в Армении, развитии ситуации в стране и возможных действиях России в случае смены внешнеполитического курса Еревана.

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru.

"23 апреля 2018 года на фоне массовых протестных акций армянской оппозиции премьер-министр Республики Армения Серж Саргсян подал в отставку. В результате политического кризиса к власти пришел лидер оппозиционного движения "Мой шаг", депутат Национального собрания Республики Армения от блока "Елк" Никол Пашинян.

Свершившаяся в апреле-мае 2018 года "революция" в Армении имеет признаки срежиссированного Сержем Саргсяном сценария передачи власти в руки маргинального правительства во главе с Николом Пашиняном.

Экс-президент через олигархов Самвела Алексаняна и Хачатура Сукиасяна негласно финансировал политическую деятельность Н. Пашиняна и способствовал формированию образа единоличного лидера протестных сил.

Самвел Алексанян - кличка "Лфик Само", владелец компании "Алекс групп", монополист в сфере поставок сахара в Армению. Хачатур Сукиасян - кличка "Грзо", основатель ООО "Сил Концерн", акционер ОАО "Армэкономбанк".

По итогам избирательной кампании 2017 года возглавляемый Н. Пашиняном блок "Елк" только благодаря административному ресурсу властей прошел в парламент, получив 7 из 105 депутатских кресел. Для увеличения электоральных рейтингов Н. Пашиняна во время протестных акций в апреле-мае 2018 года С. Саргсян задействовал своего соратника начальника полиции Владимира Гаспаряна, который осуществил 22 апреля 2018 года показательный арест Н. Пашиняна, сделав его тем самым "узником совести". Спустя сутки лидер протестов был отпущен на свободу, а С. Саргсян объявил о своей отставке.

Правоохранительным органам было запрещено применять силу для подавления митингов и оказывать воздействие непосредственно на Н. Пашиняна. Таким образом, С. Саргсяну удалось легитимизировать перед населением страны и зарубежными партнерами передачу власти лидеру протестов.

По нашим оценкам, одним из основных мотивов С. Саргсяна является стремление переложить на временное правительство Н. Пашиняна накопившиеся внутренние социально-экономические проблемы и уйти от ответственности за непопулярные в армянском обществе решения по карабахскому урегулированию.

США и страны Евросоюза в 2017 - первой половине 2018 года усилили давление на С. Саргсяна по вопросу разрешения конфликта в Нагорном Карабахе, требуя передать Азербайджану незаконно оккупированные территории и урегулировать имеющиеся территориальные споры. Инициация подобного решения представителем так называемого "карабахского клана" С. Саргсяном была невозможна. Одновременно экс-президент опасался негативной реакции Кремля, сценарий которого предусматривает поиск компромиссного решения с учетом интереса как Азербайджана, так и Армении.

Состав нового правительства Н. Пашиняна указывает на то, что С. Саргсян сохранил контроль над своим основным "инструментом управления" - силовыми ведомствами, руководителями которых стали политики второго эшелона из когорты экс-президента (Служба национальной безопасности - Артур Ванецян, Полиция - Валерий Осипян, Министерство обороны - Давид Тоноян). Новый руководитель оборонного ведомства и вовсе входит в ближнее окружение зятя С. Саргсяна - Микаэла Минасяна. Остальные члены кабинета министров не имеют ни должного опыта, ни авторитета, что подчеркивает "жертвенную" роль сформированного 13 мая 2018 года правительства.

Несмотря на заявленное Н. Пашиняном сохранение внешнеполитического курса Армении, направленного на развитие торгово-экономических отношений с Москвой и углубление региональной интеграции, уже сейчас фиксируются негативные антироссийские тенденции. Бизнес-сообществом России отмечается возросшее давление на российских предпринимателей, инвестировавших средства в проекты на территории Армении.

Наиболее показательным является организованная незаконными искателями акция по блокированию дорог, ведущих к золоторудному месторождению российской компании "GeoProMining Gold" в Соткской области. В результате данных действий 26 мая 2018 года на двух месторождениях прекращена добыча. Финансовые потери также несет дочерняя структура "РЖД", не имеющая возможность осуществлять перевозки в связи с перекрытием железнодорожных магистралей.

В организации незаконных действий активное участие принимают представители криминального мира. При этом армянские власти игнорируют данную ситуацию и не предпринимают каких-либо действий по обеспечению законных интересов российских компаний.

К переделу в золотодобывающей отрасли причастен президент Армении Армен Саркисян, совместно с британцами владеющий через офшорную фирму "Геотим" месторождением "Амулсар" в Вайоцдзорской области.

В геополитическом контексте прогнозируется усиление антироссийского вектора в действиях Н. Пашиняна.

Наиболее вероятными вариантами дальнейшего развития ситуации являются переход карабахского конфликта в "горячую фазу", либо укрепление позиций США в Армении и использование Вашингтоном территории республики как плацдарма для военного противостояния с Ираном и снижения влияния России на Южном Кавказе.

В складывающейся обстановке для недопущения эскалации напряженности в регионе Южного Кавказа, покрытия финансовых издержек России и блокирования антироссийских инициатив правительства Республики Армения (вплоть до выхода из Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности) имеются следующие механизмы:

1. Пересмотр в призме прагматизма двусторонних экономических отношений с Республикой Армения: установление рыночных цен на поставляемый в республику газ (в настоящее время Ереван пользуется льготными ставками - 150 долларов США за 1 000 кубометров). Прекращение выделения финансовых средств на модернизацию энергетической и газотранспортной систем Республики Армения; снятие преференций при поставках ПАО "Роснефть" нефтепродуктов на армянский рынок; отказ от льготных условий кредитования Республики Армения со стороны России и установление нижнего порога кредитных линий на уровне 4,7%; прекращение выделения грантов и пересмотр условий выделения денежных средств на льготных условиях для модернизации Мецаморской атомной электростанции.

К настоящему моменту российской стороной предоставлен кредит в 250 млн. долларов США и грант в 30 млн. долларов США; пересмотр условий финансирования программы модернизации Армянской железной дороги, реализуемой компанией ОАО "РЖД". В рамках данного проекта российской стороной предусмотрено выделение более 500 млн. долл. США; подготовка рекомендаций для представителей российского бизнеса о необходимости внесения коррективов в инвестиционные программы в Армении из-за невозможности защиты в правовом поле интересов капитала; отказ от предоставления преференций Республике Армения в сфере импорта сельскохозяйственной продукции в Россию.

2. Пересмотр условий военно-технического сотрудничества с Республикой Армения: сокращение и последующий вывод личного состава Пограничного управления ФСБ России, задействованного для охраны границы Армении с Ираном и Турцией; сворачивание 102-ой российской военной базы в г. Гюмри Республики Армения; изменение условий предоставления кредитов по линии военно- технического сотрудничества. В 2016 году Республика Армении получила льготный кредит в 200 млн долл. США, в 2017 году - 100 млн долл. США. Приведение в соответствие с рыночными цен на закупку военной продукции армянской стороной; с учетом прогнозируемого "размораживания" нагорно-карабахского конфликта и усиления позиций США в Республике Армения изменить условия аренды ракетного комплекса "Искандер - Э" вплоть до расторжения договора.

3. Изменение подходов во внешней политике России на Южном Кавказе. Расширение политического, экономического и военного взаимодействия с другими странами региона для сохранения стабильности и нивелирования совместными усилиями деструктивных шагов правительства Республики Армения. Переориентация инвестиционной поддержки на государства, разделяющие внешнеполитические подходы Москвы в Закавказье.

4. Проведение ревизии деятельности армянских диаспоральных структур в регионах Российской Федерации, ограничение лоббистского потенциала армянской стороны в российских органах власти и местного самоуправления. Исключение из государственных тендеров компаний, принадлежащих армянскому бизнесу", - говорится в докладе центра "ПОЛИТАНАЛИЗ".