Болгария еще на шаг приблизилась к получению газа из Азербайджана

На сегодняшний день сварено более 20 километров интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает поставку азербайджанского газа в Болгарию.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в проектной компании ICGB AD.

В компании сообщили, что в рамках проекта IGB подрядчиком были реализованы три типа сварочных работ - ручная, автоматическая и гибридная.

"Сварочные бригады работают круглосуточно как в Греции, так и в Болгарии, и общая длина сварного трубопровода сейчас составляет более 20 километров. Мы ожидаем, что в ближайшее время будут привлечены дополнительные бригады для автоматической и гибридной сварки. Увеличение численности персонала должно способствовать своевременному завершению проекта", - заявили в компании.

Что касается возможных корректировок графика проекта в связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, в ICGB AD сказали, что серьезные задержки не ожидаются.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации и пока у нас нет оснований полагать, что будут серьезные задержки с реализацией проекта. ICGB находится в постоянном контакте со всеми подрядчиками проекта, вместе изучает различные варианты компенсации задержек, вызванных пандемией. Прежде всего, мы стремимся защитить жизни и здоровье всех, поэтому наша работа во многом зависит от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько месяцев - будут ли новые ограничения на поездки, дополнительные карантинные меры и т. д.", - отметили в компании.

Отметим, что проект IGB предусматривает строительство газового интерконнектора, который свяжет газотранспортные системы Греции и Болгарии. Общая протяженность газопровода составляет 182,6 километра. Пропускная способность IGB - 3 миллиарда кубометров в год с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров.

Маршрут газопровода разделен на семь основных участков, самый короткий из которых составляет 9,55 километра, а самый протяженный - 71,90 километра.