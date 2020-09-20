Сумгайыт имеет огромный потенциал стать драйвером роста экономики Азербайджана

Стремительное развитие ненефтяной промышленности является важным фактором обеспечения экономического развития Азербайджана в постпандемический период.

Об этом Day.Az сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, несмотря на ограничения в связи с пандемией COVID-19, в первом полугодии нынешнего года наблюдался рост производства ненефтяной промышленности Азербайджана на 13 процентов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, что указывает на огромный потенциал данного направления.

"Роль Сумгайыта в развитии ненефтяной промышленности нашей страны растет. Сумгайытский химический промышленный парк, имеющий необходимую инфраструктуру, человеческий капитал и благоприятную нормативно-правовую базу, дает ожидаемые результаты", - отметил наш собеседник.

При этом, как подчеркнул парламентарий, несмотря на то, что Сумгайытский химический промышленный парк был создан всего 9 лет назад, его доля в секторе ненефтяной промышленности страны сейчас составляет 9,3 процента, а доля экспорта продукции промышленности в ненефтяном секторе - 20 процентов.

"В настоящее время более 5 500 человек обеспечены постоянной работой на функционирующих в парке предприятиях. Важным достижением является то, что в первой половине 2020 года здесь была произведена продукция на 534 миллиона манатов, что вдвое больше соответствующего периода прошлого года. За этот период времени объем экспорта продукции составил 182 миллиона манатов и этот показатель в 1,5 раза превышает прошлогодние значения.

В то время как привлечение инвестиций в ненефтяной сектор со стороны частных инвесторов в Азербайджане объявлено приоритетом, можно ожидать дальнейшего роста производства и экспорта продукции Сумгайытского химического промышленного парка, что станет импульсом для более стремительного роста экономики", - заключил Таир Миркишили.

Абдул Керимханов