AZAL увеличивает количество рейсов Баку-Нахчыван-Баку

С 26 сентября Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличивает количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку до 21 в неделю.



Учитывая высокий спрос и ограниченное количество рейсов в период пандемии, продажа авиабилетов на указанном выше направлении осуществляется по принципу очередности.



Записаться в очередь можно двумя способами - через форму обратной связи или через мессенджер WhatsApp:



Для рейсов из Баку в Начхыван:

• https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000853919

• WhatsApp: +99455 204 65 54.



Для рейсов из Нахчывана в Баку:

• https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000886220

• WhatsApp: +99460 487 30 11



При обращении пассажиры должны будут отправить сканированные копии своих удостоверений личностей, а также контактные номера для обратной связи.



Авиакомпания просит не обращаться через онлайн-форму и WhatsApp одновременно. Это лишь приведет к увеличению онлайн-очередей и задержке ответов со стороны сотрудников колл-центра.



AZAL также обращает внимание пассажиров на то, что запросы на авиабилеты по данному направлению посредством звонков в колл-центр авиакомпании не принимаются.