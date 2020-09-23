Госслужба Азербайджана выставляет на аукцион 17 предприятий

Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана 20 октября 2020 года проведёт очередной аукцион, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госслужбу, передает Day.Az.

Согласно информации, на аукцион будут выставлены 17 предприятий, функционирующие в сфере транспорта, строительства, ремонта, птицеводства и производства. Акционерные общества, выставленные на приватизацию, расположены как в различных регионах страны, так и в столице.

Как отмечает Госслужба, в аукционах могут принять участие все желающие. Помимо этого, лица, заинтересованные в процессе, могут наблюдать за ходом аукционов как в Пространстве оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам, так и с использованием электронных ресурсов. Лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, пройдя регистрацию, должны оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион", можно присоединиться к торгам.