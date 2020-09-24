Maxi.az поддерживает будущих футбольных чемпионов (R)

Продлено соглашение о партнерстве и спонсорстве между сетью магазинов электроники и бытовой техники "Maxi.az" и футбольным клубом "Sabah" было продлено. Срок нового договора - до конца сезона 2020-2021 гг.

В рамках сотрудничества, которое охватит Футбольную академию Sabah, "Maxi.az" и клуб будут реализовывать совместные проекты по развитию детского футбола, популяризации футбола в стране и созданию интереса к этой игре.

Отметим, что сеть магазинов электроники и бытовой техники "Maxi.az" и футбольный клуб "Sabah" сотрудничают с ноября прошлого года. В рамках сотрудничества реализовано множество мероприятий и проектов, касающихся Футбольной академии клуба.