Азербайджанским фермерам дали кредитов на 51 млн манатов

В Азербайджане на сегодня за счет средств Агентства аграрного кредитования и развития 1895 фермерам предоставлено микрокредитов на сумму до 18 миллионов манатов, из которых 15 миллионов манатов были выделены фермерам, занимающимся животноводством.

Как сообщили Day.Az в четверг в министерстве сельского хозяйства, за прошедший период текущего года Агентство аграрного кредитования и развития предоставило сельхозпроизводителям 51 миллион манатов по всем видам кредитов (кредиты на приобретение техники и племенных животных, микрозаймы и другие сельскохозяйственные кредиты), передает Day.Az.

За прошедший период Агентство выплатило сельхозпроизводителям более 64 миллионов манатов льготных субсидий на закупку сельскохозяйственной техники и племенных животных. Это часть оплаченных государством средств на приобретение фермерами у поставщиков 5876 племенных животных и 4140 единиц сельскохозяйственной техники.

Отмечается, что Агентство аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства предоставляет фермерам микрокредиты под 12 процентов, денежные и другие ссуды сельскохозяйственного назначения под 7% годовых. Государство оплачивает 60% стоимости племенных животных и 40% стоимости оборудования, закупаемого сельхозпроизводителями.