AzerGold провело мероприятие в связи с выпуском в обращение облигаций

Закрытое акционерное общество (ЗАО) "AzerGold" провело мероприятие в связи с выпуском облигаций.

Об передает Day.Az со ссылкой на министерство экономики.

В церемонии приняли участие исполняющий обязанности председателя правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Эльдар Абдуллаев, председатель наблюдательного совета ЗАО AzerGold Ровшан Наджаф, заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев, председатель правления ОАО PASHA Bank Талех Казымов, директор ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Kapital" Джейхун Гаджиев и генеральный директор Центрального банка Али Ахмедов.

В церемонии также приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов.

Председатель ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов отметил, что реализуемая ЗАО инициатива по выпуску облигаций направлена на то, чтобы внести вклад в развитие экономики страны, создать гражданам выгодные и надежные инвестиционные возможности.

Он отметил, что данная эмиссия является благоприятной возможностью для граждан иметь долю в развитии национальной экономики и горнодобывающей промышленности.

Отметим, что на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 24 сентября 2020 года состоялся аукцион по размещению первого транша процентных, необеспеченных, бездокументарных облигаций ЗАО AzerGold на сумму 10 миллионов долларов США.

Аукцион продлится один день, его результаты будут объявлены сегодня же. Ценные бумаги будут размещены методом конкурентного аукциона. Речь идет о 100 тысячах облигаций номиналом в 100 долларов каждая. Годовая доходность облигаций, которые будут погашены в течение трех лет, составляет четыре процента. Андерайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital". Лица, заинтересованные в участии в аукционе, могут обратиться во все инвестиционные компании-члены биржи.