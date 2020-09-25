В 128 азербайджанских отелях выявили нарушения карантинных правил

На основании "Правил организации деятельности отелей в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)", утвержденных соответствующим постановлением Кабинета министров, мониторинговая группа, состоящая из специалистов Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА), Государственного агентства по туризму и других организаций продолжает проверки в отелях.

Как сообщили Day.Az в АПБА, с целью контроля над соблюдением правил и требований в период пандемии 21-24 сентября 2020 года специальные мониторинговые группы провели рейды в 148 отелях. В ходе проверок в 128 объектах были выявлены нарушения противоэпидемических правил, а также требований по профилактике COVID-19. В связи с отелями, в деятельности которых выявлены недостатки, приняты соответствующие меры в рамках законодательства.