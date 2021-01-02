В январе-ноябре 2020 года Азербайджан увеличил экспорт фруктов и овощей в суммарном выражении на 1,3 процента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Экспорт был осуществлен на сумму 549,505 миллиона долларов.

По данным гостаможни, за первые 11 месяцев 2020 года Азербайджан экспортировал 550,645 тысячи тонн фруктов и овощей, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 1,6 процента.

В январе-ноябре 2020 года Азербайджан импортировал 308,449 тысячи тонн фруктов и овощей на сумму 174,175 миллиона долларов, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 1,5 процента.

Отметим, что в январе-ноябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 22,746 миллиарда долларов США, что на 25,8 процента меньше аналогичного периода 2019 года.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 13,06 миллиарда долларов, что составило сокращение в годовом исчислении на 28,6 процента. Удельный вес экспорта за год уменьшился на 2,2 процентных пункта, до 57,42 процента от общего объема внешнеторгового оборота.

Импорт в Азербайджан за январь-ноябрь 2020 года составил 9,685 миллиарда долларов США, сократившись относительно аналогичного периода прошлого года на 21,8 процента. Удельный вес импорта в общей сумме товарооборота увеличился на 2,2 процентных пункта, до 42,58 процента от общего объема.