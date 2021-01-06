Повышение тарифов на бензин и дизель необходимо для соответствия стандарту ЕВРО-5

Повышение розничных цен в Азербайджане на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо обусловлено рядом причин.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджана Айдын Гусейнов.

"Повышение цен будет способствовать доведению качества этой продукции до европейских стандартов, что в свою очередь приведет к улучшение состояния окружающей среды. Согласно прогнозам, к июню 2022 года дизельное топливо, а к июню 2023 года бензин марки АИ-92 будут полностью соответствовать стандарту ЕВРО-5", - сообщил он.

Как отметил парламентарий, принимая во внимание экологический вред от использования дизельного топлива, разница в цене была уменьшена с целью перехода на стимулирование большего потребления бензина.

Еще одной причиной повышения цен на топливо по мнению нашего собеседника является значительный рост импорта автомобилей в последние годы.

"Если в 2018 году в Азербайджан было ввезено 28876 автомобилей, в следующем году этот показатель достиг 47710. В период январь-ноябрь 2020 года было импортировано 47841 автомобилей. То есть, параллельно с увеличением спроса на импортные машины, также увеличился спрос и на бензин и дизельное топливо", - пояснил он.

Абдул Керимханов