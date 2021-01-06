Эрдоган принял важное решение в связи со строительством газопровода Игдыр-Нахчыван
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение по строительству коммуникационных линий и проведению других работ в рамках реализации проекта газопровода Игдыр-Нахчыван.
Как передает Day.Az со ссылкой на официальный печатный орган Турции, согласно решению проведение этих работ поручено компании TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı).
Турецкий участок газопровода от Игдыра до Садарака в Нахчыванской АР будет иметь протяженность 85 километров, а его пропускная способность составит 500 миллионов кубометров в год. Проект будет реализован при сотрудничестве SOCAR и турецкой компании BOTAŞ.
Согласно Меморандуму о взаимопонимании между двумя странами, строительство газопровода Игдыр-Нахчыван планируется завершить в течение года.
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