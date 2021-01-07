https://news.day.az/economy/1304767.html Назначен новый директор АБР по Азербайджану
Назначен новый директор АБР по Азербайджану
Новым директором Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану назначена Кандис Макдиган (Candice McDeigan).
Как сообщили АПА в АБР, бывший руководитель банка по Азербайджану Нариман Манапбеков исполнял свои обязанности до конца 2020 года, а с начала этого года на эту должность была назначена Макдиган. До этого (в 2016-2020 годах) она занимала должность директора АБР по Кыргызстану, передает Day.Az.
Бывший руководитель банка по Азербайджану Манапбеков занимал должность главы представительства АБР в Азербайджане с 2016 года, в ноябре стал руководителем банка по Казахстану.
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