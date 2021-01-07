Рост экономики Азербайджана на 2021 год прогнозируется на уровне 3,4%

При планировании макроэкономических показателей Азербайджана на 2021 год именно обширные восстановительно-строительные работы на освобожденных от армянской оккупации территориях выступают в роли одного из основных драйверов активного роста в ненефтяном секторе и экономике в целом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года под председательством Президента Ильхама Алиева, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Наши прогнозы более оптимистичны, чем октябрьские прогнозы Международного валютного фонда и Всемирного банка по экономике Азербайджана на 2021 год. Можно сказать, что мы прогнозируем темпы роста в два раза выше. Если они ожидают рост в пределах 1,7 - 2 процентов, то мы на основе принятых параметров планируем темпы экономического роста в 3,4 процента" - сказал министр.