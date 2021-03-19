В Балакяне создается новый завод по переработке фруктов

На строящемся в Балакяне заводе ООО "BalaCans" по переработке фруктов в настоящее время ведутся завершающие работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минэкономики, на заводе с мощностью 1,5 млн. литров фруктового сока в год будет создано 80 рабочих мест.

Проекту общей инвестиционной стоимостью в 16,1 млн. мантов Министерство экономики выдало документ о поощрении инвестиций, Фондом развития предпринимательства предоставил льготный кредит в размере 7 млн. манатов.

Отмечается, что завод планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.