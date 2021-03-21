Французская компания поставит в Азербайджан крупную партию электровозов

Крупная французская машиностроительная компания Alstom с 2008 года является частью промышленной истории Азербайджана, а с 2015-го она полностью сосредоточена на секторе железнодорожного транспорта и тесно сотрудничает с регионом Южного Кавказа в области железнодорожной мобильности, сказал Trend управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Гийом Триттер.

По его словам, в Баку находятся порядка 30 сотрудников компании.

"Мы уже поставили три поезда метро Баку и в настоящее время выполняем контракт на поставку 50 электровозов "Азербайджанским железным дорогам", - сказал Триттер.

Он отметил, что Азербайджан играет важную роль в регионе, диверсифицируя свою экономику и уделяя особое внимание расширению транзитных возможностей.

"Благодаря своему геополитическому расположению Азербайджан является ключевой связующей страной между Черным и Каспийским морями, обеспечивающей транзит между Европой и Азией. Кроме того, Азербайджан активно продвигает железнодорожный коридор "Север-Юг" для привлечения грузов из региона Персидского залива в Центральную и Северную Европу", - добавил управляющий директор.

Триттер отметил, что компания Alstom является экспертом в области проектирования и производства электровозов.

"Новая страна для нас - это всегда новые требования, климат, спецификации и иной метод работы. Проектирование, производство, испытания и ввод в эксплуатацию нового электровоза всегда являются событием не только для нашей компании, но и для всей локомотивостроительной отрасли. Мы будем работать в тесном контакте с "Азербайджанскими железными дорогами" на всех этапах ввода в эксплуатацию, испытаний и помогать на первых этапах эксплуатации новых электровозов", - сказал он.

Кроме того, Триттер подчеркнул, что Азербайджан является современной страной с быстро развивающейся инфраструктурой.

"Реформы и деловой климат в Азербайджане обеспечивают плавный ход реализации проекта. Данный контракт является первым основанием для нашего партнерства с "Азербайджанскими железными дорогами", которое, как мы считаем, является только началом долгосрочного сотрудничества", - отметил он.

"Электровозы для Азербайджана - важный ориентир, а для нас - опыт в продвижении этого бизнеса в Грузии, Украине и Узбекистане", - подчеркнул Триттер.