Азербайджан продолжит фокусировать внимание на перспективных газовых месторождениях

Азербайджан продолжит разработку своих энергоресурсов, сосредоточив внимание на перспективных газовых месторождениях.

Как передает Day.Az, об этом в интервью итальянскому агентству Agenzia Nova заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, проект TAP сыграл важную роль в развитии итальянско-азербайджанских отношений.

"Первые поставки природного газа в Италию, а также в Болгарию и Грецию через TAP начались 31 декабря 2020 года. Ввод в эксплуатацию Южного газового коридора (ЮГК) является практическим результатом стратегического партнерства с ЕС", - сказал Байрамов, отметив, что Азербайджан взял на себя самые большие финансовые обязательства в строительстве ЮГК.

"ЮГК вносит вклад в энергетическую безопасность ЕС и в достижение целей энергетического перехода конкретным, ясным и предсказуемым образом, обеспечивая поставки газа в ЕС из альтернативных источников, что помогает повысить конкурентоспособность ценообразования на европейском рынке природного газа. Это знаковое достижение является результатом напряженных усилий и эффективной координации между всеми заинтересованными сторонами ЮГК в цепочке производства, транзита и потребления. Реализация этого мегапроекта далась непросто. Мы преодолели все препятствия благодаря твердой решимости и поддержке итальянских властей", - сказал азербайджанский министр, по словам которого" время доказало, что итальянская сторона была права, поддержав TAP.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что полное введение в эксплуатацию ЮГК - это еще не конец, и Азербайджан продолжит развивать свои энергоресурсы, уделяя особое внимание перспективным газовым месторождениям.

По поводу возможностей поставок энергоносителей в ЕС министр привел в пример Меморандум о взаимопонимании по совместной разработке месторождения "Достлуг" на Каспийском море, подписанный между Азербайджаном и Туркменистаном 21 января 2021 года.

"Это начало нового и важного этапа в более широком региональном сотрудничестве. Мы готовы сотрудничать с нашими партнерами в Европе по доставке природного газа из Азербайджана на Западные Балканы. Однако следует отметить, что сейчас энергетические компании все больше интересуются проектами возобновляемых источников энергии в связи с борьбой с изменением климата", - сказал Байрамов.

"Мы запустили концепцию "Зеленая энергетика" на освобожденных территориях Азербайджана, что позволит нам постепенно перейти на более чистый энергетический баланс, широко применяя такие виды, как гидроэнергетика, энергия солнца и ветра. Наше ясное видение, подкрепленное благоприятной политикой, создает стимулы для иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии", - сообщил глава МИД.

Он напомнил, что Азербайджан уже создал правовую основу для сотрудничества с Италией в области "зеленой энергетики" и возобновляемых источников энергии.