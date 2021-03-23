https://news.day.az/economy/1327927.html Россельхознадзор разрешил поставки помидоров еще восьми предприятиям Азербайджана
Россельхознадзор разрешил поставки помидоров еще восьми предприятиям Азербайджана
Россельхознадзор с 24 марта разрешил ввоз на территорию России томатов еще с восьми азербайджанских предприятий, следует из сообщения на сайте ведомства, передает Day.Az.
"Россельхознадзор с 24 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с восьми азербайджанских предприятий. Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.
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