Россельхознадзор разрешил поставки помидоров еще восьми предприятиям Азербайджана

Россельхознадзор с 24 марта разрешил ввоз на территорию России томатов еще с восьми азербайджанских предприятий, следует из сообщения на сайте ведомства, передает Day.Az.

"Россельхознадзор с 24 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с восьми азербайджанских предприятий. Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.