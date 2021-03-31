Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос более чем на 11%

В январе-феврале этого года экспорт Азербайджана составил 2,8 миллиарда долларов, в том числе ненефтяной - 331,3 миллиона долларов.

Как сообщили Day.Az в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, экспорт в ненефтяном секторе вырос на 33,6 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года или на 11,3%.

В январе-феврале 2021 года очищенный хлопок (37,1 млн долларов) возглавил список ненефтяных экспортных товаров. На втором месте в списке золото (34,4 миллиона долларов), а на третьем - хурма (27,9 миллиона долларов).

За первые два месяца 2021 года в Турцию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на 106,9 миллиона долларов, в Россию - на 85,5 миллиона долларов, в Швейцарию на 35,2 миллиона долларов, в Грузию - на 28,3 миллиона долларов, в США - на 13,2 миллиона долларов.