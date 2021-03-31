Азербайджанская продукция на международной выставке в Москве

При поддержке Министерства экономики Азербайджана и организации Фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) продукция азербайджанских компаний представлена на едином национальном стенде Made in Azerbaijan на Международной выставке строительных материалов MosBuild 2021 в столице России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на выставке, в которой принимают участие 150 компаний со всего мира, Азербайджан представляют 10 компаний. Кроме того, некоторые компании участвуют в экспозиции в режиме онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией.

Отметим, что выставка, открывшаяся 30 марта, продлится до второго апреля. Азербайджан представлен на MosBuild во второй раз.

В рамках выставки состоятся встречи представителей азербайджанских компаний с потенциальными покупателями и обсуждения вопросов экспорта продукции.