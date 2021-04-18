Государственная налоговая служба внедряет новшество
Одной из основных задач, стоящих перед Советом по цифровой трансформации Государственной налоговой службы Азербайджана (ГНС), является координация работ по обновлению автоматизированной налоговой информационной системы, известной под брендом AVIS, в соответствии с современными и даже будущими требованиями.
Об этом сказал Trend председатель Совета по цифровой трансформации, советник начальника ГНС Сархан Гашимов.
По его словам, работы по выполнению этих задач уже начались: "В настоящее время Советом принимаются соответствующие меры для определения приоритетов и обеспечения координации между различными заинтересованными сторонами",- сказал Гашимов.
"Одной из основных целей цифровой трансформации в Государственной налоговой службе является достижение принятия гибких решений путем построения более эффективной и быстрой системы обработки имеющейся базы данных", - уточнил председатель
Гашимов сообщил, что здесь речь идет не только о более быстрой реализации процесса выявления налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов: "Реализация этого подхода также должна обеспечить высокий уровень обслуживания налогоплательщиков".
Отметим, что основной целью Совета является трансформация существующего и достаточно успешно функционирующего электронного налогового администрирования в цифровое Налоговое управление.
С этой целью по инициативе и под непосредственным контролем руководства Министерства экономики и Государственной налоговой службы реализуются цифровые проекты по различным направлениям налогового администрирования. Для координации управления этими проектами и эффективного использования имеющихся ресурсов приказом начальника ГНС в январе 2021 года было создан Совет по цифровой трансформации.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре