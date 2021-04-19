Завершается строительство на дороге Агджебеди-Ходжавенд

Государственное агентство автодорог Азербайджана (ГААДА) завершает строительно-восстановительные работы на участках автомобильной дороги Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд в Агджебединском районе, сообщили Trend в госагентстве, передает Day.Az.

Трасса протяженностью 41 километр берет начало от автодороги республиканского значения Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе.

ООО "Азербайджанский дорожный научно-технический проектный институт" при госагентстве подготовило проект по переводу дороги из пятой технической категории в четвертую.

"В соответствии с проектом дан старт строительству участка трассы Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд протяженностью 27,4 километра и внутренних дорог в селах Авшар (протяженность 5,6 километра), Салманбейли (2,9 километра), Ашагы Авшар (4,5 километра) и в Ходжавенде (0,6 километра)", - сказали в ГААДА.

Кроме того, в госагентстве подчеркнули, что завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 10-километровом участке дороги в село Авшар.

"Ведутся работы по строительству дороги протяженностью восемь километров, ведущей в село Салманбейли, кроме того, планируется начать строительство однопролетного моста через Верхне-Карабахский канал.

По завершении строительно-ремонтных работ на дороге предусматривается установка четырех автобусных остановок, дорожных знаков и информационных щитов, а также нанесение разметки", - отметили в ГААДА.

Строительные работы ведутся под непосредственным контролем руководства ГААДА в соответствии с нормами, инструкциями и государственными стандартами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, охрану окружающей среды.