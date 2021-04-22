МВФ обнародовал прогноз по ненефтяным доходам Азербайджана

Согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в этом году доходы бюджета Азербайджана по ненефтяному сектору составят 25,3% от ненефтяного ВВП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВФ, учитывая прогноз Фонда по росту ненефтяного ВВП страны на 3,5% в этом году, в 2021 году также можно ожидать увеличения фактического объема бюджетных поступлений от ненефтяного сектора.

Ожидается, что в 2022 году доля поступлений в бюджет от ненефтяного сектора в ВВП снизится до 24,1%. МВФ прогнозирует рост ненефтяного ВВП в 2022 году на 2,5%.

Напомним, в 2020 году поступления в бюджет Азербайджана от ненефтяного сектора в годовом сравнении увеличились на 0,6% и составили 10 677,2 млн. манатов, что равно 21% ненефтяного ВВП.