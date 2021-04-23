При приеме на работу не будет требоваться предоставление свидетельства о соцстраховании

В Азербайджане отменяется требование о предоставлении свидетельства о государственном социальном страховании при приеме на работу.

Как передает Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменения в статью 9 (права и обязанности застрахованных) закона "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования".

Согласно изменению, предлагается упразднить пункт 9.1.1 закона о требовании свидетельства государственного социального страхования при приеме на работу.

В результате реформ в социальной сфере в Азербайджане сформирована единая государственная пенсионная система, в которой функции в области соцстрахования, личного учета и пенсионного обеспечения дополняют друг друга. Работа данной системы организована на уровне современных требований, включая создание механизмов индивидуального учета взносов по обязательному государственному социальному страхованию и определения пенсионных прав граждан на основе данных учета.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана от пятого сентября 2018 года, в целях оказания населению услуг по направлению деятельности министерства труда и социальной защиты населения через единый интернет-портал, был запущен сайт e-sosial.az. Граждане посредством портала могут получать регулярно обновляющиеся сведения о трудовом договоре, индивидуальном учете, пенсионном капитале, видах соцобеспечения, собственности на землю, инвалидности, реабилитации, уплаченных взносах по обязательному государственному социальному страхованию.

В "Централизованной электронной информационной системе" номер социального страхования, принадлежащий застрахованному, связан с FIN-кодом его удостоверения личности. Ускорение перехода на электронные услуги в системе персонального учета и внедрение инновационных решений сделали достаточным наличие только номера социального страхования, а свидетельство о соцстраховании на материальном носителе потеряло актуальность.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.