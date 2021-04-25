Азербайджан - в десятке стран-импортеров российских автомобилей в 2020 г.

Азербайджан вошел в десятку стран, куда в 2020 году Россия произвела экспорт автомобилей, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на российский экспортный центр (РЭЦ).

По данным РЭЦ, всего российская сторона экспортировала более 80 тысяч автомобилей. Лидерами по импорту стали Беларусь и Казахстан, куда было поставлено 34 608 и 23 466 автомобилей соответственно.

"На третьем месте расположился Узбекистан. Объем экспорта российских автомобилей в эту страну составил 5078 транспортных средств.

Седьмую строчку занимает Вьетнам - 1135 автомобилей. Германия на восьмом месте рейтинга, российские автозаводы поставили туда 955 автомобилей. По одной машине досталось Кувейту, Эфиопии, Норвегии и Черногории", - отмечается в сообщении центра.

Российский АвтоВАЗ планирует в 2023 году выпустить Lada класса C, а до 2025 года - четыре других новых моделей Lada.