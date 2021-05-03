Два масштабных проекта по возрождению Карабаха: аэропорт в Физули и Дорога Победы

На освобожденных территориях Азербайджана ускоренными темпами продолжается процесс создания современной инфраструктуры, в частности, строятся Международный аэропорт в Физули и Дорога Победы в Шушу.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend на месте ознакомилась со строительными работами, встретилась с непосредственными исполнителями проекта и экспертами, поинтересовалась подробностями строительства, передает Day.Az.

Представитель компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Валех Амирасланов сказал Trend, что в строительстве аэропорта в Физули задействованы порядка 450 человек, большинство из которых составляют азербайджанские специалисты.

По его словам, в настоящее время идет строительство взлетно-посадочной полосы, перрона, подъездных дорог, терминала и вспомогательных зданий. Взлетно-посадочная полоса, системы аэронавигации, водо- и электроснабжения, диспетчерская вышка аэропорта будут построены до пятого сентября. Все строительные работы планируется завершить к концу нынешнего года.

Побывавший на месте строительства депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов сказал Trend, что строящийся в Физули аэропорт является одним из важных инфраструктурных проектов для развития региона.

По его словам, посредством автомобильного сообщения аэропорт будет соединен с Зангезурским коридором, который станет частью транспортного коридора Восток-Запад.

Депутат отметил, что непрерывно продолжается и строительство Дороги Победы в Шушу.

"Посредством аэропорта в Физули граждане Азербайджана и иностранные туристы смогут посещать Шушу. Что касается грузоперевозок, то потенциал освобожденных территорий очень большой. Эти проекты сыграют исключительную роль в экспорте продукции ненефтяного сектора за рубеж", - сказал Байрамов.

Что касается Дороги Победы в Шушу, то один из исполнителей проекта Бюлент Мерсин сообщил, что в настоящее время ведется строительство ее 17-километрового участка,

"Этот участок дороги пройдет через центр города Физули, и его ширина здесь составит 15 метров, а далее она сузится до 11 метров. На этом участке будет построено два моста и создана система водоотвода", - сказал Мерсин.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж со строительных площадок.