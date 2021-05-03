ПОДАРОЧНАЯ акция от Aptekonline.az и Huawei Azerbaijan (R)

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Не упустите шанс выиграть беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i !

С FreeBuds 4i все это может быть вашим: 

- хрустально чистый звук и 10-часовая жизнь батареи;  
- 10 минут зарядки = 4 часа прослушивания музыки; 
- активное уменьшение окружающих звуков и режим оповещения; 
- всего 190 миллисекунд опоздания звука.   

Плюс - абонементская карта на 90 дней от Yandex Music и  KinoPoisk в ПОДАРОК! 
 
ПОДАРКИ  вручаются со стороны Huawei Azerbaijan. 
 

Заметка: 
Победители будут определены по методу случайного выбора.

Aptekonline.az - ваша индивидуальная онлайн-аптека! 

Для загрузки мобильного приложения Aptekonline.az
https://aptekonline.az/qr 

Для загрузки из Huawei AppGalerry: 

https://bit.ly/3eITF8K 
 

Для заказа и подробной информации:   
*7700    
055 251 77 00 (WP)    
www.aptekonline.az     
www.onlineaptek.az