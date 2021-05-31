Министр о строительстве железной дороги Горадиз – Агбенд и аэропорта в Физули

Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли - Хорадиз - Миндживан - Агбенд, железной дороги Горадиз - Агбенд и аэропорта в Физули ведется быстрыми темпами.

Об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев в ходе визита на освобожденные территории Азербайджана, сообщает Day.Az.

"В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева к этим процессам привлечены соответствующие турецкие компании", - добавил Набиев.

Он отметил, что в течение 44-дневной Отечественной войны наши турецкие братья всегда были рядом и сегодня опыт турецких специалистов применяется на освобождённых землях.

"Восстановление этих территорий выгодно не только для нашей страны, но и для всего региона в целом", - подчеркнул министр.

Напомним, что сегодня начался совместный визит министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашада Набиева и министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмаилоглу на освобождённые территории Азербайджана.

Стороны посетили Физулинский и Ходжавендский районы с целью ознакомления на местах с инфраструктурными проектами, начатыми на освобожденных территориях.