В Азербайджане снизились показатели потребительских расходов

В компонентах потребительских расходов в Азербайджане за первый квартал 2021 года наблюдалась тенденция снижения.

Как передает Day.Az со ссылкой на обзор денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА), объем товаров и услуг, реализованных на потребительском рынке за отчетный период, составил 11,5 миллиарда манатов, сократившись за год на 4,1 процента.

Примерно 96,5 процента реализуемой хозяйствующими субъектами продукции и оказанных услуг пришлись на долю субъектов частного предпринимательства, в том числе 47,9 процента - индивидуальных предпринимателей.

Согласно данным ЦБА, в течение отчетного квартала каждый потребитель использовал товаров и платных услуг в среднем на 383,7 маната в месяц, что на 0,6 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года.

Объем торгового оборота сократился на 1,1 процента по сравнению с первым кварталом 2020 года и составил 9,5 миллиарда манатов. Розничный товарооборот по продуктам питания, напиткам и табачной продукции увеличился на 2,1 процента, в то время как оборот непродовольственных товаров сократился на 4,7 процента.

По итогам первого квартала 2021 года 54,4 процента средств в розничных торговых сетях было потрачено на приобретение продуктов питания, напитков и табачных изделий. Расходы в этом направлении в годовом выражении выросли на два процента.

Отметим, что объем кредитного портфеля по домохозяйствам, являющийся одним из компонентов потребительского спроса, с начала 2021 года увеличился на 2,4 процента и составил 6,9 миллиарда манатов.