Азербайджан может стать одним из новых источников поставок газа в Украину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом по результатам заседания украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере сообщил начальник управления по работе с заказчиками ОГТСУ Андрей Прокофьев.

"Мы очень ценим сотрудничество между нефтегазовыми компаниями Украины и Азербайджана и заинтересованы в его развитии", - отметил он.

На сегодняшний день транспортировка природного газа в Украину из Республики Азербайджан возможна через территорию Турции и далее - через Трансбалканский трубопровод.

"Оператор ГТС Украины продолжает сотрудничать с партнерами из Румынии и Молдовы над развитием транспортировки природного газа по Транcбалканскому маршруту с целью увеличения мощности импорта, что обеспечит еще лучшие условия развития сотрудничества с азербайджанскими партнерами", - добавил Прокофьев.