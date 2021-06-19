Товары, импортируемые для строительства аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане, освобождены от таможенной пошлины

Товары, импортируемые для строительства аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане, освобождены от таможенной пошлины, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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