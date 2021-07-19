Азербайджан вошел в 30 лучших стран мира в отчете Doing Business 2020

Позиция Азербайджана в отчете Doing Business 2020 поднялась на 6 строк до 28-го места среди 190 стран.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно Индексу экономической свободы на 2021 год от Heritage Foundation, Азербайджан занимает 38-е место среди 172 стран. Также Азербайджан поднялся на 15 позиций в опубликованном в 2021 году "Глобальном индексе кибербезопасности 2020" Международного союза электросвязи.

Согласно отчету "Индекса прав детей 2021" Фонда прав детей и Erasmus University Rotterdam, Азербайджан продвинулся на 3 пункта по сравнению с 2020 годом.

Кроме этого, согласно результатам проведенного в этом году исследования проекта ЭСКАТО ООН "Оценка готовности к трансграничной безбумажной торговле", Азербайджан сохранил свое региональное лидерство.