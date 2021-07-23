https://news.day.az/economy/1364100.html На освобожденных территориях Азербайджана активно ведется строительство железных дорог - Джавид Гурбанов
На освобожденных территориях Азербайджана активно ведется строительство железных дорог - Джавид Гурбанов
Строительство железных дорог на освобожденных территориях Азербайджана продолжается ускоренными темпами по направлениям: Горадиз - Нахчыван, Шуша и Агдам.
Об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, подготовлен 20-километровый участок для строительства железной дороги в направлении Агдама.
Он отметил, что мины осложняют создание железнодорожной инфраструктуры.
По словам Гурбанова, при строительстве железной дороги были обнаружены мины.
"К счастью, они не взорвались", - сказал председатель ЗАО.
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