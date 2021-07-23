На освобожденных территориях Азербайджана активно ведется строительство железных дорог

Строительство железных дорог на освобожденных территориях Азербайджана продолжается ускоренными темпами по направлениям: Горадиз - Нахчыван, Шуша и Агдам.

Об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, подготовлен 20-километровый участок для строительства железной дороги в направлении Агдама.

Он отметил, что мины осложняют создание железнодорожной инфраструктуры.

По словам Гурбанова, при строительстве железной дороги были обнаружены мины.

"К счастью, они не взорвались", - сказал председатель ЗАО.