Талех Кязымов: «Профессиональный, сплоченный коллектив стал твёрдой основой всех достижений PASHA Bank»

Интервью с Председателем правления крупнейшего частного корпоративного банка Азербайджана PASHA Bank Талехом Кязымовым.

- Уважаемый Талех мм, в прошлом году к своему логическому завершению подошла очередная трехлетняя Стратегия развития банка. Пожалуйста, расскажите нашим читателям, какие итоги деятельности PASHA Bank в этот отрезок времени вы считаете самыми главными?

- Утверждая предыдущую Стратегию банка на период 2018-2020 гг. на фоне всё более возрастающих в глобальном масштабе вызовов, связанных с волатильностью на рынке энергоносителей, внесением корректировок в курс валют и другими макроэкономическими факторами, мы взяли четкий курс на начало активной трансформации деятельности и построение абсолютно новой бизнес-философии, замкнутой на удовлетворении бизнес-потребностей своих клиентов - юридических лиц в режиме онлайн.

Помимо курса на цифровизацию, немаловажно отметить, что второй год нашей Стратегии развития ознаменовался активным выходом в сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ), который можно считать драйвером стабильного и устойчивого развития экономики Азербайджана. Мы ясно представляли, что необходимости расширения физической инфраструктуры для обслуживания данного сегмента нет, и сконцентрировали свои усилия на развитии альтернативных каналов и предоставлении самых лучших решений для этой категории клиентов. Анализируя сегмент МСБ и преграды, стоящие на пути развития предпринимателей, мы определили барьеры, с которыми чаще всего сталкиваются предприниматели данного сектора, среди которых краеугольным камнем является невозможность предоставления залога для получения необходимого объёма финансирования. Учитывая это, мы запустили на рынке инновационный продукт для малого и среднего бизнеса - "Онлайн бизнес кредит".

Главными характеристиками этого продукта стали оперативность, отсутствие необходимости предоставления залога и полная автоматизация процесса, исключающая влияние субъективных факторов на итоговое решение по выдаче кредита. Благодаря запуску этого продукта, время рассмотрения обращения по кредитному запросу (от принятия решения до выдачи средств) снижено в среднем до 1 суток. PASHA Bank не требует никаких документов и сложных финансовых отчетов на бумажных носителях, обращение в Банк происходит полностью онлайн и занимает не более 30 минут, что на местном рынке до этого было невозможным. Более того, для этого не обязательно являться клиентом PASHA Bank - предприниматели могут предоставлять выписки со счёта любого финансового института, где они обслуживались до этого.

Учитывая все это, данный продукт был высоко оценен экспертным сообществом и по итогам Europe Banking Awards 2020 был назван "Лучшим банковским продуктом" среди банков, оперирующих на рынках стран Центральной и Восточной Европы, а также стран СНГ.

Если же говорить об общих достижениях, то мы смогли добиться поставленных в Стратегии развития 2018-2020 гг. целей. Выделяя главное, отмечу, что общее количество клиентов (активные) банка выросло со 103 тыс. до 234 тыс., кредитный портфель вырос с 1 млрд. до 2,1 млрд. манатов, показатель проблемных кредитов упал с 4,4% до 2,5%. Если в самом начале стратегического периода по объёму выдаваемых бизнес-кредитов PASHA Bank обслуживал всего лишь 13% рынка, до по итогам 2020 года данный показатель увеличился до 25%.

За минувший стратегический период число клиентов (активные) корпоративного сегмента увеличилось с 600 до 1185, а кредитный портфель - с 854 млн. до 1,808 млрд манатов. Что касается сегмента МСБ, то здесь количество клиентов (активные) увеличилось с 1,500 до 9,000, а портфель - с 22 млн. манатов до 155 млн. манатов.

За отчётный период 99% взаимодействия с клиентами корпоративного сегмента и сегмента МСБ происходило посредством альтернативных каналов. Согласно проведенным нами среди клиентов опросам, пользу от применения в своем бизнесе новых продуктов на digital-платформе они оценивают на 9 баллов по 10-бальной шкале, что говорит об успешном векторе развития банка.

- Основным испытанием для экономики страны в последние годы стала, конечно же, всемирная пандемия и последовавшие за ней карантинные ограничения, которые продолжаются и по сей день. Чем этот кризис отличается от тех, с которыми мы сталкивались ранее?

- Вместе со своими клиентами PASHA Bank преодолел множество кризисов, вызванных меняющейся макроэкономической обстановкой в мире и регионе, что напрямую находило свое отражение в динамике развития местного рынка. Что же касается нынешней ситуации, то главным отличием нынешнего кризиса от предыдущих состоит в том, что природа кризиса нынешнего - не экономическая, что затрудняет оценку его итоговых последствий.

Если смотреть на данный кризис шире, можно отметить, что его последствия для стран с развитой экономикой оказались не сопоставимо тяжелее, чем для стран с развивающейся экономикой, которой также является Азербайджан. Так, например, если в стабильный отрезок времени отсутствие больших объёмов прямых иностранных инвестиций и развитого рынка ценных бумаг негативно влияет на темп роста экономики страны, то во время пандемии это сыграло в нашу пользу. Если в других развитых странах наблюдалось резкое торможение экономики, отток финансовых средств, падение рынков и стоимости компаний, то в нашей стране мы смогли избежать большинства подобных негативных сценариев и выйти из трудной ситуации с наименьшими потерями.

Я считаю, что данный кризис представляет гораздо большие опасения с точки зрения человеческой жизни, чем с точки зрения негативного экономического эффекта, как, например, это было в период корректировки курсов валют. Безусловно, пандемия привела к сокращению рабочих мест и на определенный период времени увеличился показатель безработицы, однако уже сейчас мы видим, как ситуация постепенно выравнивается и темпы развития экономики выходят на прежний уровень.

То, с какими результатами страна выходит из данной ситуации, зависит не только от предпринимаемых на уровне государства мер, но и от адаптации к сложившимся новым экономическим реалиям бизнеса и конечных потребителей. В этом аспекте необходимо отметить, что утвержденный не так давно перечень "Национальных приоритетов развития страны до 2030 года" даёт рынку исчерпывающее представление о том, насколько грамотно и масштабно будут реализовываться мероприятия в направлении поддержки реального сектора. Учитывая это, я уверен, что, как и в прошлые годы, Азербайджан с минимальными потерями преодолеет и нынешнюю экономическую турбулентность, вызванную мировой пандемией.

- Что стало для вас самым большим вызовом? Какую поддержку вы смогли оказать своим клиентам, партнерам во время пандемии, а также как вы смогли перестроить работу Банка на удаленное обслуживание?

- Непосредственно для PASHA Bank самым сложным аспектом ведения деятельности в период пандемии стало отсутствие возможности полноценного личного общения с клиентами, которое является основой в наших деловых взаимоотношениях с бизнес-партнерами. Однако реализуемый в последние годы в PASHA Bank превентивный подход в оценивании глобальных и локальных рисков, а также продолжавшиеся на протяжении последних нескольких лет мероприятия по цифровой трансформации бизнеса стали нашим главным защитным механизмом.

Пандемия продемонстрировала всему миру такое понятие, как локдаун, когда предприниматели испытали на себе все возможные негативные эффекты от простаивания их бизнеса, что привело к трудностям. В данный период большую поддержку бизнесу оказало государство, предпринявшее соответствующие меры по поддержке предпринимателей, а также банки. Так, во время пандемии мы в PASHA Bank разработали и внедрили беспрецедентный пакет мер, направленный на поддержку реального сектора экономики - мы в самый короткий период реструктуризировали кредиты всех клиентов индустрий, пострадавших от локдауна, предоставив каникулы по оплатам кредитного долга, а для клиентов определенных индустрий - каникулы по оплате также и процентов. Банк также пересмотрел тарифы на дополнительное финансирование, в том числе снизил до 50% тарифы на расчетно-кассовое обслуживание по некоторым направлениям, а также предоставил своим клиентами дополнительные скидки на банковские услуги. Наряду с этим, PASHA Bank активно поддержал все государственные инициативы, направленные на поддержку бизнеса, а также стал один из первых банков по объёму выделяемых кредитных средств по линии Национального Фонда Поддержки Предпринимательства.

Являясь лидером обслуживания реального сектора экономики и обладая большой экспертизой в различных бизнес-индустриях, весь этот период мы также проводили стресс-сценарии возможного развития событий, связанных с пандемией, и какой эффект они могут оказать на различные сегменты экономики. На основе проводимых исследований и анализа финансового состояния бизнеса, единственная в своём роде на местном рынке команда персональный менеджеров PASHA Bank по взаимоотношению с клиентами разрабатывала для предпринимателей лучшие решения по выходу из кризиса. Располагая такими возможностями, как удалённое открытие банковского счёта, оформление кредитных средств онлайн, обращение в банк за получением любой другой необходимой услуги для попавшего в сложную ситуацию бизнеса без необходимости посещения филиалов, клиенты PASHA Bank получили тем самым в период пандемии максимальные конкурентные преимущества.

Отдельно я хотел бы затронуть момент, касающийся удаленной работы наших сотрудников - главного, по моему убеждению, актива Банка. Так, буквально за 1 месяц с момента объявления карантинных ограничений мы полностью оптимизировали работу финансового института, переведя 85% своих сотрудников на удаленный режим работы. Оставшиеся 15% в соответствии со всеми правилами безопасности труда и здоровья были задействованы в основном в деятельности наших филиалов для обеспечения бесперебойного обслуживания наших клиентов в столице и регионах страны.

- Последние годы PASHA Bank воспринимается на рынке как Банк-новатор, внедряющий на рынке лучшие опыт и практику. Учитывая изменившиеся реалии рынка, а также появление новых вызовов и рисков, каковы ваши главные приоритеты до 2023 года?

Одним из главных приоритетов в развитии банка на эти 3 года является сохранение рыночной доли в сегменте корпоративного бизнеса в размере 25-30%, а также увеличение доли кредитного портфеля Банка в сегменте МСБ c 10% по итогам 2020 года до 15%. Эти планы не ограничиваются столичным регионом и Апшеронским полуостровом, мы также будем продолжать активно поддерживать бизнес в регионах страны.

Что касается современных технологий, то в период 2021-2023 гг. мы сосредоточимся на внедрении новых инновационных решений, активном принятии решений на основе данных (data-driven decision-making), а также использовании возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения (machine learning). Также особняком выделяются планы по усилению команды риск-менеджмента, повышению уровня кибер-безопасности Банка, а также совершенствования внутренних процессов.

Вне зависимости от макроэкономических условий, главным фокусом деятельности PASHA Bank было и остается внесение своего вклада в устойчивое развитие местного бизнеса, оказывая занятым в реальном секторе экономики предпринимателям всестороннюю финансовую, техническую, консультационную поддержку. В эти 3 года PASHA Bank продолжит реализовывать на местном рынке лучшие практики, технологические решения и международный опыт для достижения этой цели.

-Недавно местные СМИ сообщили, что наряду с мировыми финансовыми гигантами, как Raiffeisen Bank, Societe Generale, Barclays и др., престижной премией Europe Banking Awards, причем сразу в нескольких номинациях, был также удостоен и PASHA Bank...

-Вы абсолютно правы. Лауреатами данной премии становятся финансовые институты, демонстрирующие лучшие результаты деятельности за отчетный период. Здесь учитываются такие критерии, как приверженность принципам устойчивого развития, внедрение технологических "ноу-хау", уровень конкурентоспособности и т.д. Мы рады, что проделанная PASHA Bank-ом в 2020 году широкомасштабная кропотливая работа, о которой я говорил выше, и ее итоги не остались без внимания и были высоко оценены международным профессиональным сообществом. В нынешнем стратегическом периоде, рассчитанном на 2021-2023 гг, PASHA Bank готов продолжать оказывать предпринимателям всю необходимую поддержку для восстановления и дальнейшего устойчивого роста бизнеса, выступая в качестве драйвера реального сектора экономики Азербайджана.

- В чем могут быть уверены клиенты Банка, которые выберут PASHA Bank в качестве бизнес-партнёра на следующие годы?

С самого начала своей деятельности PASHA Bank позиционирует себя не в качестве кредитной организации, а финансовым партнером реального сектора экономики. Сейчас, в 2021 году, благодаря доверию наших клиентов и ежедневной кропотливой работы команды банка PASHA Bank является крупнейшим коммерческим банком страны и обладает большой долей рынка в финансировании реального сектора экономики. С каждым годом Банк все больше инвестирует в развитие коллектива, совершенствование процессов, в применение новейших технологий, чтобы предоставлять самые лучшие и оперативные решения для каждого из своих клиентов.

Пользуясь случаем, я хочу еще раз поблагодарить клиентов за оказанное Банку доверие. Конечно, любому финансовому институту, в том числе и нам, всегда есть, что исправить и доработать как в плане условий, так и предоставляемого сервиса. Ввиду этого мы планируем и далее продолжать совершенствовать предлагаемые нами услуги и еще более укреплять отношения со своими клиентами за счет оказываемого нам доверия.

- В заключении хотел бы спросить вас, как изменился один из крупнейших финансовых институтов страны после назначения Вас на должность председателя правления? Летом этого года исполнилось 6 лет с момента, когда вы стали руководителем PASHA Bank...

- За эти 6 лет PASHA Bank еще больше расширил свое понимание принципов работы реального сектора в новых экономических условиях, провел глубинный анализ всевозможных факторов, влияющих на дальнейшее развитие как корпоративного, так и малого и среднего бизнеса. Накопленные за эти годы опыт и экспертиза в управлении рисками позволили Банку проработать множество потенциальных сценариев, которые позволяют нам прогнозировать развитие реального сектора экономики на годы вперед и действовать превентивно.

Однако самым главным достижением за время своего пребывания у руля организации я считаю формирование профессионального и дружного коллектива, с которым мы добились больших высот. К концу 2014 года года основные показатели банка были далеки от идеала: активы составляли 1,2 млрд. манатов, кредитный портфель - 543 млн манатов, число сотрудников составляло чуть более 300 человек, а сам 2014 год Банк закончил с убытком в 1,1 млн. До этого момента самая большая зафиксированная прибыль Банка составляла чуть больше 16 млн. манатов в 2012 году. Сейчас же мы можем говорить о том, что PASHA Bank стал международным финансовым институтом штатом в 1,000 человек, обладающий активами в почти 5.5 млрд. манатов, кредитным портфелем более чем в 2 млрд. манатов и прибылью по итогам прошлого года в 84 млн. манатов.

Таким образом, все вышеуказанное позволило мне и моей команде обеспечить успешное становление PASHA Bank в качестве финансового института-инфлюенсера, который благодаря своей экспертизе и опыту становится драйвером развития местного рынка, вносящим свой вклад в развитие реального сектора в период макроэкономической турбулентности.

- Спасибо за интервью!

- Вам спасибо!