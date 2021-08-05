Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону

9 августа предусмотрена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району (за исключением пенсий на льготных условиях).

Об этом Day.Az сообщили в департаменте по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты.