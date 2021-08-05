https://news.day.az/economy/1367415.html Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
9 августа предусмотрена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району (за исключением пенсий на льготных условиях).
Об этом Day.Az сообщили в департаменте по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты.
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