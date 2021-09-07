Катарские компании приглашены инвестировать в проекты на освобожденных территориях Азербайджана

Катарские компании приглашены инвестировать и реализовывать совместные проекты на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, этот вопрос обсуждался в ходе встречи с государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи.

"Мы оценили двусторонние экономические связи между нашими странами и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметил Микаил Джаббаров.

Напомним, что госминистр Катара находится с рабочим визитом в Баку, и в рамках очередного раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран детально обсужден ряд вопросов сотрудничества.