В Азербайджане на аукцион выставят десятки объектов госсобственности
Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана пятого октября 2021 года выставит на аукцион 20 объектов государственной собственности.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство, в частности, на аукцион будут выставлены 18 малых госпредприятий и два недостроенных объекта, передает Day.Az .
За ходом аукциона можно будет наблюдать посредством электронных ресурсов.
Отметим, что лица, желающие принять участие в торгах на сайте госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от первоначальной аукционной стоимости собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион".
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