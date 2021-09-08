Восстановление Карабаха создаст новые возможности для развития экономики Азербайджана

Одним из главных приоритетов расходов на 2022-2025 годы станет ликвидация последствий войны, восстановление, реконструкция территорий, освобожденных от оккупации, реинтеграция в экономику страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заявлении Минфина, касающемся макрофискальных рамок на 2022-2025 годы и предварительных показателей сводного и государственного бюджетов на 2022 год.

Отмечается, что в результате агрессии Армении против азербайджанского государства и народа, оккупации, продолжавшейся более 30 лет, наши районы и города, в том числе сотни населенных пунктов, жилых домов, государственное и частное имущество, многочисленные объекты инфраструктуры были уничтожены и пришли в полную негодность. Сразу после окончания боевых действий на всех освобожденных от оккупации территориях были начаты работы, связанные с обеспечением деятельности азербайджанской армии, пограничных войск, органов внутренних дел, безопасности, организацией работ по разминированию, а также восстановлением водоснабжения, электричества, газа, связи, а также дорожной инфраструктуры.

Начиная с текущего года, и в последующие годы существует необходимость в финансировании мер, направленных на продолжение этих мер в более широком масштабе, создание условий для проживания и деловой деятельности возвращающихся на родину граждан, восстановление экономической деятельности на указанных территориях. Наряду с этим за счет государственных средств предусматривается возмещение ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, объектам инфраструктуры, субъектам предпринимательской деятельности в населенных пунктах, расположенных вне зоны боевых действий и подвергшихся разрушениям под непрерывным огнем Вооруженных сил противника.

В то же время оказание поддержки в улучшении материально-социального положения военнослужащих и семей шехидов, обеспечение их основных потребностей, возмещение материальных, медицинских и социальных расходов будут оставаться в центре внимания государства. Таким образом, в среднесрочной перспективе государственный бюджет создаст достаточно возможностей для инвестиций. На этой основе по линии государственной инвестиционной программы предусмотрены соответствующие средства для поддержки работ, в частности, на освобожденных землях. Все мероприятия, предусмотренные для повышения эффективности работы на освобожденных территориях, в том числе в централизованном порядке, будут осуществляться на основе единой концепции Стратегического плана действий.

Важное значение имеет реконструкция региона на основе концепции современного градостроительства с применением самых прогрессивных инноваций, а также превращение его в зону "зеленой энергии" с учетом наличия на освобожденных территориях достаточного количества альтернативных источников энергии. Так, с учетом передового международного опыта города и села региона будут реконструированы на основе концепций "smart-city" ("Умный город"), "smart-village" ("умная деревня"), что, в свою очередь, создаст условия для организации и развития всех видов туризма в этом регионе на самом современном уровне. Помимо средств, выделяемых на эти цели из госбюджета, положительный вклад внесет повышение роли местных компаний, в том числе привлечение иностранных инвесторов. В целом, восстановление освобожденных территорий на основе единой концепции приведет к расширению экономического потенциала страны. Реинтеграция этих территорий окажет положительное влияние на экономику страны, приведет к экономическому росту. Так как процесс восстановления Карабаха многогранен, появятся новые возможности для развития не только этих территорий, но и многих секторов экономики страны в целом.