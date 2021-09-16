В Азербайджане выплатили пенсии за сентябрь

В Азербайджане выплачены пенсии за сентябрь, в том числе гражданам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, сообщает Day.Az со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения.

Напомним, что выплата пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району началась восьмого сентября.

На первое июля 2021 года на учете в Госфонде соцзащиты состояли один миллион 214,1 тысячи пенсионеров (на первое июля 2020 года - один миллион 257,4 тысячи), или 12,1 процента численности населения Азербайджана.

Из них 58,8 процента получали пенсию по возрасту, 29,5 процента - по инвалидности, 11,7 процента - по потере кормильца.

Средняя пенсия в Азербайджане выросла на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сравнении с началом года - на 8,8 процента, составив 328,8 маната, или 45,4 процента от средней зарплаты.