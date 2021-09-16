https://news.day.az/economy/1380773.html Азербайджан временно ограничил импорт мяса птицы из ряда стран
Азербайджан временно ограничил импорт мяса птицы из ряда стран
Агентство пищевой безопасности Азербайджана временно ограничило импорт живой птицы и мяса птицы из ряда областей Польши и пакистанской провинции Пенджаб, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.
В некоторых областях Польши выявлены эпизоотические очаги высокопатогенного птичьего гриппа.
В пакистанской провинции Пенджаб также выявлен высокопатогенный птичий грипп.
С целью усиления контрольных мер агентство обратилось в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия соответствующих мер в связи с транспортными средствами, прибывающими в нашу страну из Польши и Пакистана.
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