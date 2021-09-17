Баку и Киев обсудили международные перевозки

Азербайджан и Украина развивают сотрудничество в сфере международных перевозок автотранспортом, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную службу автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, 16 сентября в Киеве состоялось очередное заседание азербайджано-украинской смешанной комиссии в сфере международного автомобильного сообщения между Азербайджаном и Украиной.

"На заседании были обсуждены текущие проекты в сфере международных автомобильных перевозок между Азербайджаном и Украиной, проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики при грузовых и пассажирских перевозках, а также пути их решения и обеспечение бланками разрешений грузоперевозчиков обеих стран", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что состоялся обмен мнениями по перспективам развития перевозок и другим актуальным вопросам, по итогам которого был подписан соответствующий протокол.

Азербайджанскую делегацию на заседании возглавил начальник Государственной службы автомобильного транспорта Габиб Гасанов, украинскую - глава Управления автомобильных перевозок и безопасности министерства инфраструктуры Катерина Онишенко.