https://news.day.az/economy/1381213.html ЦБА повысил учетную ставку
ЦБА повысил учетную ставку
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта - с 6,25 до 6,5 процента.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные ЦБА, верхний предел коридора процентных ставок повышен с 6,75 до семи процентов, а нижний - с 5,75 до шести процентов.
Заметим, что учетная ставка на уровне в 6,25 процента сохранялась в Азербайджане с 18 декабря 2020 года.
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