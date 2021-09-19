Stadler готова участвовать в дополнительных поставках вагонов в Азербайджан

Швейцарская компания Stadler готова рассмотреть свое участие в поставках дополнительного подвижного состава в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что компания Stadler готова не только поставить дополнительный подвижной состав в Азербайджан, но и предоставить сервисные и сигнальные решения.

"Если ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявит новый тендер или сделает заказ, мы готовы рассмотреть наше участие в нём", - добавили в компании.

Было сказано, что в 2019 году АЖД и Stadler подписали контракт на поставку первых 10 одноэтажных поездов FLIRT, из которых четыре поезда спроектированы как межрегиональные дизель-электрические поезда, а из электропоездов - три как межрегиональные и три как региональные.

"В рамках этого заказа в Stadler ведутся работы по инжинирингу и закупке комплектующих", - сообщил источник.

Кроме того, было подчеркнуто, что с 2019 года многие железнодорожные линии Азербайджана были переведены с 3 кВ постоянного тока на 25 кВ.

"Как компания, ориентированная на клиентов, мы своевременно отреагировали на нововведения и переоборудовали двухэтажные поезда KISS, которые изначально были рассчитаны на 3 кВ постоянного тока, чтобы они могли работать и при 25 кВ", - сказали в Stadler.

Отметим, что всего в Азербайджане девять 4-вагонных двухэтажных поездов KISS и 20 спальных вагонов Stadler.