Stadler готова участвовать в дополнительных поставках вагонов в Азербайджан
Швейцарская компания Stadler готова рассмотреть свое участие в поставках дополнительного подвижного состава в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Было отмечено, что компания Stadler готова не только поставить дополнительный подвижной состав в Азербайджан, но и предоставить сервисные и сигнальные решения.
"Если ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявит новый тендер или сделает заказ, мы готовы рассмотреть наше участие в нём", - добавили в компании.
Было сказано, что в 2019 году АЖД и Stadler подписали контракт на поставку первых 10 одноэтажных поездов FLIRT, из которых четыре поезда спроектированы как межрегиональные дизель-электрические поезда, а из электропоездов - три как межрегиональные и три как региональные.
"В рамках этого заказа в Stadler ведутся работы по инжинирингу и закупке комплектующих", - сообщил источник.
Кроме того, было подчеркнуто, что с 2019 года многие железнодорожные линии Азербайджана были переведены с 3 кВ постоянного тока на 25 кВ.
"Как компания, ориентированная на клиентов, мы своевременно отреагировали на нововведения и переоборудовали двухэтажные поезда KISS, которые изначально были рассчитаны на 3 кВ постоянного тока, чтобы они могли работать и при 25 кВ", - сказали в Stadler.
Отметим, что всего в Азербайджане девять 4-вагонных двухэтажных поездов KISS и 20 спальных вагонов Stadler.
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