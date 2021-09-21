Госагентство распространило информацию о строительстве туннеля Муровдаг

Некоторые новостные сайты и аккаунты в социальных сетях поделились недостоверной информацией о завершении строительства 500-метрового участка туннеля Муровдаг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, строительство туннеля началось 16 августа после визита Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Разумеется, в короткие сроки невозможно завершить строительство 500-метрового участка этого туннеля.

Согласно информации, в настоящее время ведутся широкомасштабные работы по строительству туннеля Муровдаг на высоте 1 700 метров над уровнем моря методом бурения, взрыва и разрушения. Буровые работы завершены только на 70-метровом участке туннеля, другие работы продолжаются.

Туннель, указанный в распространяемом видео, является одним из 6 туннелей, построенных на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша. Строительство туннеля началось после того, как 14 июня Президент Ильхам Алиев заложил фундамент туннеля, который будет построен на участке автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящем через территорию села Дашалты. Длина туннеля составляет 431 метр. В туннеле завершены буровые работы в одном направлении, в противоположном направлении в настоящее время они продолжаются.