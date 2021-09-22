https://news.day.az/economy/1382546.html АБР повысил прогноз по экономике Азербайджана
АБР повысил прогноз по экономике Азербайджана
Азиатский банк развития (АБР) ожидает в этом году рост экономики Азербайджана на 2,2%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сентябрьские прогнозы Банка, это на 0,3 процентных пункта больше прогнозов на март.
АБР прогнозирует рост реального ВВП страны в 2022 году на уровне 2,5%, этот прогноз остался неизменным по сравнению с ожиданиями на март.
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