АБР повысил прогноз по экономике Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) ожидает в этом году рост экономики Азербайджана на 2,2%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сентябрьские прогнозы Банка, это на 0,3 процентных пункта больше прогнозов на март.

АБР прогнозирует рост реального ВВП страны в 2022 году на уровне 2,5%, этот прогноз остался неизменным по сравнению с ожиданиями на март.