Kapital Bank наградил студентов из малообеспеченных семей

В сентябре 2020 года по инициативе депутата Сабирабадского района Кямала Джафарова, при поддержке Kapital Bank и Аграрной компании инноваций и снабжения стартовал социальный проект по подготовке детей из малообеспеченных семей, проживающих в Сабирабадском районе, к поступлению в высшие учебные заведения.

В рамках проекта дети из семей с низким доходом прошли бесплатные подготовительные курсы учебного центра "Kainat". По результатам вступительных экзаменов, семь молодых ребят, трое из которых набрали высокие баллы, поступили в вузы, пятеро же продолжат свое обучение в профессиональных школах.

В связи с завершением проекта 24 сентября 2021 года в Бакинском книжном центре состоялась встреча с новоиспеченными студентами, в которой приняли участие депутаты из Сабирабада Кямал Джафаров и Рамин Мамедов, руководитель Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы, начальник отдела по связям с общественностью Kapital Bank Парвиз Садраддинов, директор Аграрной компании инноваций и снабжения Тофик Нифталиев, руководство учебного центра "Kainat" и другие лица.

В ходе мероприятия студентам были вручены подарки от Kapital Bank - ноутбуки, планшеты и смартфоны. После встречи ребята посетили Парк военных трофеев, расположенный на проспекте 8 Ноября.

Следует отметить, что проект был реализован в рамках платформы "Düşünən Azərbaycan Gənci" (DAG). Для отбора участников был проанализирован уровень жизни детей из малообеспеченных семей, проживающих в Сабирабаде, после чего абитуриенты сдали испытательный экзамен, и 12 наиболее одаренных получили шанс принять участие.

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