Производство в ненефтяном секторе Азербайджана превысит $2 млрд до конца года

Министерство экономики Азербайджана прогнозирует, что до конца нынешнего года производство в ненефтяном секторе вырастет до 2,2 миллиарда долларов.

Об этом сказал в среду глава ведомства Микаил Джаббаров на мероприятии на тему "Финансирование устойчивого развития: устойчивое и "зеленое" восстановление после пандемии COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, за восемь месяцев нынешнего года ненефтяной сектор Азербайджана вырос более чем на восемь процентов.

"Инвестиции в промышленные парки Азербайджана, являющиеся частью ненефтяного сектора, превысили шесть миллиардов манатов", - сказал Джаббаров.

Также ожидается, что рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 7,1 процента, сказал министр.

"Основными драйверами роста станут сектор услуг, сельскохозяйственная отрасль и производство в ненефтяной сфере", - сказал Джаббаров.